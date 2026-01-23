Juventus giornata chiave per En-Nesyri | incontro con il giocatore e formula già definita

La Juventus prosegue le trattative per Youssef En-Nesyri, con l’obiettivo di definire l’accordo nelle prossime ore. La giornata rappresenta un momento cruciale per il trasferimento del centravanti, con incontri in corso tra le parti per finalizzare l’operazione. La società bianconera si mostra determinata a rafforzare l’attacco, valutando l’opzione di ingaggiare l’attaccante del Siviglia in vista della nuova stagione.

La Juventus accelera per il centravanti e punta a chiudere nelle prossime ore l’operazione che porterebbe Youssef En-Nesyri in bianconero. La giornata di oggi è indicata come decisiva: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli Ottolini ha in agenda un incontro con l’attaccante del Fenerbahce, passaggio cruciale per presentare la proposta economica e incassare il sì del giocatore. L’offerta della Juventus prevede un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, cifra ritenuta congrua per convincere il centravanti classe 1997, punto di riferimento anche della nazionale marocchina. Se l’intesa personale arriverà, i tempi si accorceranno immediatamente, perché il lavoro con il club turco è già stato impostato.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

En-Nesyri Juve, intesa di massima con il Fenerbahce per l’attaccante marocchino! Formula e dettagli del possibile colpoEn-Nesyri potrebbe presto trasferirsi al Fenerbahçe, con un'intesa di massima raggiunta per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Juventus su En-Nesyri: bianconeri in missione a Istanbul per chiudere con il FenerbacheLa Juventus si prepara a visitare Istanbul per affrontare il Fenerbache, con l’obiettivo di definire il trasferimento di Youssef En-Nesyri.

