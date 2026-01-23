Juventus En-Nesyri meglio di Cristiano Ronaldo | la statistica

Scopriamo i dati che mettono a confronto le prestazioni di Youssef En-Nesyri e Cristiano Ronaldo. Analizzando le statistiche recenti, emerge come il Dromedario di Fès abbia raggiunto risultati superiori in alcuni aspetti chiave. Un’analisi obiettiva dei numeri per comprendere meglio le performance di questi calciatori e il loro impatto sul campo.

Il Dromedario di Fès vanta una statistica in cui è superiore perfino a Cristiano Ronaldo. Alla scoperta dei numeri di En-Nesyri. II profilo Il classe ’97 marocchino è un calciatore pronto per giocare a livello internazionale e può realizzare un ottimo rinforzo a prezzi contenuti, un bomber d’area che può L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, Mateta o En-Nesyri: chi è meglio per l’attacco? L’analisiQuale attaccante, tra Mateta ed En-Nesyri, rappresenta la scelta più adatta per la Juventus di Luciano Spalletti? In questa analisi, esamineremo i punti di forza e le criticità di entrambi i giocatori, confrontando le loro caratteristiche tecniche e le prestazioni recenti, per offrire un quadro chiaro e obiettivo sulla possibile scelta per l’attacco bianconero.

En-Nesyri, accordo vicinissimo con la Juventus (FootMercato)Youssef En-Nesyri è vicino a un accordo con la Juventus, secondo quanto riportato da FootMercato.

