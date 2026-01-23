Juventus | Amoruso cuore bianconero

Nicola Amoruso, ex attaccante di Juventus, Sampdoria e Reggina, ha condiviso un retroscena personale sulla sua carriera durante un’intervista a Radio TV Serie A, riportata da Sport Mediaset. In questa occasione, ha ripercorso momenti significativi e sentimentali legati al suo percorso nel calcio, evidenziando il suo attaccamento ai colori bianconeri e alle esperienze vissute sul campo.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.