Juventus | Amoruso cuore bianconero
Nicola Amoruso, ex attaccante di Juventus, Sampdoria e Reggina, ha condiviso un retroscena personale sulla sua carriera durante un’intervista a Radio TV Serie A, riportata da Sport Mediaset. In questa occasione, ha ripercorso momenti significativi e sentimentali legati al suo percorso nel calcio, evidenziando il suo attaccamento ai colori bianconeri e alle esperienze vissute sul campo.
Amoruso critico sulla Juventus: «Spalletti? Mi aspettavo molto di più: non c’è un collettivo vero». Poi le parole a sorpresa sull’esonero di TudorAmoruso esprime il suo punto di vista sulla crisi attuale della Juventus, evidenziando mancanze di collettivo e di un progetto chiaro.
Juve, Amoruso punge Yildiz: 'Con 4 anni di contratto, parlare di rinnovo per me è follia'Nelle scorse ore l'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha parlato a TMW Radio della Juventus e del rinnovo di contratto in stallo con Kenan Yildiz, sottolineando come il turco non dovrebbe pretendere nulla ... it.blastingnews.com
Juventus, Spalletti nuovo allenatore? Un cuore napoletano e il sogno bianconeroE adesso è già tempo di pensare al futuro. Quello più prossimo si chiama Udinese, che i bianconeri riceveranno domani alle 18.30 allo Stadium nel turno infrasettimanale. Per questione di tempistiche ... ilmattino.it
