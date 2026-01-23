Juve Napoli si avvicina Spalletti prepara la grande novità di formazione | può schierarlo dal primo minuto allo Stadium! La tentazione

Il match tra Juventus e Napoli si avvicina, con Spalletti che lavora a una possibile grande novità in formazione. Dopo l'ottima prestazione contro il Benfica, Conceicao potrebbe tornare dal primo minuto allo Stadium, offrendo nuove possibilità tattiche. La sfida promette di essere un momento importante per entrambe le squadre, con i tifosi che attendono con interesse le scelte degli allenatori e le eventuali sorprese in campo.

Juve Napoli si avvicina: Conceicao pronto a tornare dal 1? dopo lo show col Benfica. Miretti verso la panchina, l’americano agisce da trequartista. La Juventus si avvicina al big match di campionato con l’entusiasmo derivante dal successo europeo e con una novità tattica pronta a sorprendere gli avversari. Luciano Spalletti non ha intenzione di limitarsi al turnover fisiologico, ma sta preparando una variazione sostanziale per rendere la manovra offensiva più imprevedibile fin dal fischio d’inizio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico ha deciso di premiare l’uomo che ha spaccato la sfida di coppa: l’inserimento di Francisco Conceicao nell’undici titolare appare ormai scontato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juve perde a Cagliari, Spalletti non può sognare il sorpasso al Napoli domenica allo StadiumLa Juventus subisce una sconfitta a Cagliari, complicando le proprie speranze di sorpasso al Napoli.

Argomenti discussi: #Juventus-Napoli si avvicina: gli azzurri hanno vinto 3 degli ultimi 4 incontri e tutti per 2 a 1 (Tuttosport) L' 1-1 è invece il risultato che si è verificato più spesso: è stato infatti il finale di ben 22 incontri. Il #Napoli, in Serie A, è reduce dalla vittoria sul #Sassuolo m; Verso la Juve, Lukaku scalda i motori; Juventus-Napoli, arbitra Mariani: precedenti caldi e VAR affidato a Doveri; Buffon: 'Con Spalletti si intravede qualcosa di importante'.

