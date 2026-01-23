Juve mercato forza 9 | Ottolini lavora per chiudere En-Nesyri trattativa in corso a Istanbul

Da gazzetta.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato della Juventus si concentra sull'acquisto di un nuovo attaccante, con Ottolini impegnato nelle trattative per portare En-Nesyri a Torino. Il giocatore marocchino rappresenta la scelta principale per rinforzare l'attacco di Spalletti, con trattative in corso a Istanbul e discussioni sui bonus per soddisfare le richieste del Fenerbahçe. La conclusione della trattativa potrebbe definire il futuro della rosa bianconera.

Youssef En-Nesyri è a un passo dalla Juve: la trattativa è in corso, a Istanbul, dove il ds bianconero Marco Ottolini è al lavoro da qualche giorno. L'attaccante del Fenerbahce è il prescelto per aggiungere alla rosa quella soluzione in più che ha chiesto Luciano Spalletti: un riferimento strutturato che possa occupare l'area di rigore avversaria meglio delle altre punte in organico, così da sopperire completamente all'assenza per infortunio di Dusan Vlahovic (che è pure al suo ultimo anno di contratto). La trattativa è entrata nella fase finale: si discute sui bonus, in modo da pareggiare la distanza dalla richiesta del Fenerbahce, che ha già aperto al trasferimento temporaneo senza obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve mercato forza 9 ottolini lavora per chiudere en nesyri trattativa in corso a istanbul

© Gazzetta.it - Juve, mercato forza 9: Ottolini lavora per chiudere En-Nesyri, trattativa in corso a Istanbul

Calciomercato Juve, accelerata per En-Nesyri: Ottolini vola a Istanbul per chiudere con il FenerbahceLa Juventus accelera sul fronte calciomercato e punta a definire l’acquisto di En-Nesyri.

En-Nesyri Juve, si spinge per l’attaccante del Fenerbahce. Missione di Ottolini a Istanbul per chiudere l’affare, cosa sta succedendoEn-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è al centro di un possibile trasferimento alla Juventus.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Juve su due tavoli: Mingueza è possibile subito. Chiesa, si decide; Cambio in corsa delle regole per far fare mercato al Napoli? Caos in Lega, la furia di Inter, Juventus e Milan; Juve, assalto a Mateta ma David non si tocca: il piano per il dopo-Vlahovic; Serie A: Cagliari-Juventus in campo sabato alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni.

juve mercato forza 9Calciomercato Juve, i bianconeri si inseriscono per Zirkzee: è sfida alla Roma? Svelata la preferenza del club sugli obiettivi per l’attaccoCalciomercato Juve, i bianconeri si inseriscono per Zirkzee: è sfida alla Roma? Svelata la preferenza del club sugli obiettivi per l’attacco La Juventus non conosce sosta e continua incessante la cacc ... calcionews24.com

juve mercato forza 9Juve, Mateo Pellegrino fra i candidati per l'eventuale post VlahovicLa Juventus guarda già al prossimo mercato estivo e lo fa con un occhio attento al talento argentino. Due i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera, accomunati dal passaporto ma separati ... it.blastingnews.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.