julio iglesias la procura archivia la denuncia per un difetto di giurisdizione

La procura spagnola ha deciso di archiviare la denuncia presentata da due ex dipendenti contro Julio Iglesias, riguardante presunti casi di violenza sessuale e tratta di esseri umani. La decisione si basa su un difetto di giurisdizione, chiudendo temporaneamente il caso. La vicenda rimane ora priva di ulteriori sviluppi ufficiali, mentre si attende eventuali futuri approfondimenti.

La procura spagnola ha archiviato la denuncia effettuata contro il cantante Julio Iglesias da due sue ex dipendenti per presunta violenza sessuale e tratta di esseri umani. Lo riportano i media di Madrid. Secondo quanto spiegato la procura ha concluso che i tribunali spagnoli non hanno giurisdizione per indagare sui fatti denunciati in quanto le presunte azioni illecite dell’artista si sarebbero verificate nel 2021 nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

"I tribunali spagnoli non hanno giurisdizione sui fatti denunciati": Julio Iglesias chiede l'archiviazione dell'indagine aperta per presunte violenze sessualiJulio Iglesias ha richiesto l'archiviazione dell'indagine per presunte aggressioni sessuali, sostenendo che i tribunali spagnoli non abbiano giurisdizione sui fatti denunciati.

Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale: spunta un'altra denunciaRecentemente, il cantante Julio Iglesias è stato oggetto di una nuova denuncia per aggressione sessuale, presentata da due ex dipendenti e risalente al 2021.

