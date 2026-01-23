Javier Zanetti racconta i suoi retroscena | Ronaldo fermò un aereo per noi

Javier Zanetti condivide alcuni retroscena della sua carriera: ricorda il momento in cui Ronaldo fermò un aereo per la squadra, un gesto che ha rafforzato il senso di unità e spirito di squadra tra i nerazzurri. Un percorso lungo, fatto di dedizione e leadership, che ha segnato la storia dell’Inter e dei suoi protagonisti. Un episodio che testimonia l’importanza del gruppo e dell’impegno condiviso nel calcio.

Una vita intera a colori nerazzurri, un ragazzo arrivato in silenzio, un leader forgiato dal tempo: poi una notte d’inverno, Ronaldo che ferma un aereo, e un gruppo che capisce cos’è davvero una squadra. Javier Zanetti è l’ Inter quanto l’Inter è Zanetti. Dal 1995 ad oggi: prima terzino instancabile, poi capitano, ora vicepresidente. Nato nel 1973, è diventato recordman di presenze con oltre 850 partite ufficiali e sedici trofei. Arrivò a Milano con Sebastián Rambert. Nessuno lo notò davvero. Lui se lo ricorda senza rancore: passò sotto i radar e si mise al lavoro. (AnsaFoto) – serieanews. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Zanetti e l’aneddoto su Ronaldo: “Bloccò un aereo per noi”. Su Baggio: “L’ho visto piangere”Nella lunga carriera di Javier Zanetti all’Inter, emergono episodi che svelano la dimensione umana dei campioni.

