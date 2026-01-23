jasmine paolini conferma lo scarso feeling con gli australian open lavori in corso con sara errani

Con l’eliminazione di Jasmine Paolini si conclude la partecipazione italiana nel singolare femminile agli Australian Open 2026. La presenza complessiva si riduce a due atlete, dopo le uscite di Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e le difficoltà nelle qualificazioni. La situazione riflette le sfide del tennis italiano in questa edizione, mentre sono in corso lavori di recupero e crescita, tra cui il confronto tra Jasmine Paolini e Sara Errani.

Con l’uscita di scena di Jasmine Paolini è terminata la presenza italiana nel singolare femminile agli Australian Open 2026, che già era ridotta a sole due unità con la discesa in classifica di Lucia Bronzetti, la sua estrema sfortuna nelle qualificazioni (basta il nome: Sloane Stephens) e l’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto al primo turno con estrema autocritica. Per la toscana, ad oggi, il livello numerico dice che lo Slam di Melbourne è il peggiore in quanto a percentuale di vittorie totale: il 47% (7 vittorie e 8 sconfitte). Un torneo, questo, che per lei ha anche un po’ il sapore del paradosso. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sara Errani e Jasmine Paolini si laureano Campionesse del Mondo! Gloriosa conferma dall’ITF per il doppioSara Errani e Jasmine Paolini si sono aggiudicate il titolo di Campionesse del Mondo nel doppio, una vittoria che consacra la loro brillante carriera.

Tabellone doppio femminile Australian Open 2026: Errani/Paolini al via con grandi ambizioniIl tabellone doppio femminile degli Australian Open 2026 è stato recentemente pubblicato.

