Durante gli Australian Open 2026, Jasmine Paolini è stata eliminata al terzo turno dalla statunitense Iva Jovic, con il punteggio di 6-2, 7-6(3). La tennista italiana, numero 8 del mondo, ha affrontato un problema fisico nel primo set, che ha influenzato il suo rendimento. Nonostante un tentativo di reazione nella seconda frazione, è stata costretta a cedere nel tie-break, interrompendo così la sua corsa a Melbourne.

Jasmine Paolini è stata sconfitta dalla statunitense Iva Jovic con il punteggio di 6-2, 7-6(3) ed è stata eliminata al terzo turno degli Australian Open 2026: la numero 8 del mondo ha dovuto fare i conti con un problema fisico nel corso del primo set, ha provato a reagire nella seconda frazione, ma ha ceduto al tie-break e ha così salutato il cemento di Melbourne. La nostra portacolori si è soffermata sulla criticità che ha dovuto affrontare: “ Così non mi era mai capitato, ma ci sono dei giorni in cui digerisce peggio. Forse anche la tensione, fisicamente il respiro era un po’ affannato e sentivo che mi era rimasto sullo stomaco qualcosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini: “A volte si digerisce peggio, ho sentito freddo…”. Cos’è successo agli Australian Open. E il servizio…

Paolini, malessere fisico agli Australian Open: cos’è successo contro JovicDurante la partita degli Australian Open del 23 gennaio, Paolini ha accusato un malessere fisico nel corso del primo set contro Iva Jovic.

Australian Open: Paolini-Jovic 1-4, Jasmine perde ancora il servizio; Alcaraz a gonfie vele Risultati in direttaGli ultimi aggiornamenti dall'Australian Open vedono Alcaraz qualificarsi agevolmente agli ottavi, mentre Paolini perde ancora il servizio nella sfida contro la giovane Iva Jovic.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Jasmine Paolini all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis WTA; Jasmine Paolini: Devo godermi il tennis, a volte sono forzata. E sulla prossima avversaria…; Australian Open in diretta: Paolini al 3° turno, battuta Frech 6-2, 6-3. Avanti Alcaraz; Jasmine Paolini cerca i 16esimi di finale agli Australian Open.

Australian Open, Jasmine Paolini batte Frech, la pioggia e le soste e accede al 3° turnoSecondo turno Paolini-Frech Australian Open 2026, l'azzurra si qualifica al 3° turno contro la polacca dopo la vittoria di Jannik Sinner ... sport.virgilio.it

La tennista Jasmine Paolini è stata eliminata dagli Australian OpenLa tennista italiana Jasmine Paolini, numero 8 del ranking mondiale, ha perso 2 set a 0 (6-2, 7-6) contro la statunitense Iva Jovic nel terzo turno degli Australian Open, ed è stata eliminata dal torn ... ilpost.it

Finisce qui l’avventura di Jasmine Paolini agli Australian Open: l’azzurra cede a Jovic 6-2, 7-6 - facebook.com facebook

#Tennis #AO26 A Melbourne, si ferma la corsa agli Australian Open di Jasmine #Paolini, battuta per 6-2, 6-7 dalla statunitense Iva Jovic. Nel tabellone maschile, Alcaraz avanza agli ottavi: 6-2, 6-4, 6-1 il punteggio su Moutet. x.com