Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha parlato di Max Allegri in un’intervista a CBS Sport. Jashari ha descritto l’allenatore come una persona da ascoltare, sottolineando come spesso abbia la sensazione giusta nelle sue decisioni. Le sue parole riflettono il rispetto e la considerazione verso Allegri, evidenziando l’importanza del suo ruolo e della sua esperienza nel calcio.

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari, arrivato dal Club Brugge, è stato intervistato dai microfoni di CBS Sport durante la trasmissione 'Morning Footy'. Lo svizzero si è soffermato a parlare della figura di Massimiliano Allegri, suo allenatore, e dell'importanza che ha. Ecco, di seguito, le sue parole: Poco tempo fa abbiamo avuto modo di parlare con Rafael Leao dei consigli del vostro allenatore. Parlaci un po’ dei consigli che il vostro allenatore cerca di darvi e di come questi possano migliorare il vostro gioco: "Allegri è un allenatore con una grandissima esperienza nel calcio italiano e ha vinto moltissimi trofei. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Jashari su Allegri: “Persona da ascoltare, ha sempre la sensazione giusta”

Leggi anche: Teotino non ha dubbi: «Spalletti ha già saputo dare la giusta carica, ma ho una sensazione su questa Juve». La sua previsione

Leggi anche: Derby Inter-Milan, Jashari rinforzo per mister Allegri. Migliora sempre di più Rabiot

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Milan di corto muso: ai microfoni Allegri, Füllkrug, Saelemaekers e Jashari Serie A Enilive; Milan-Lecce, le scelte di Allegri: Modric-Jashari in ballottaggio. Giocano Estupinan, Ricci e Rafael Leao (con Pulisic); Allegri: Per la Champions mancano 34-36 punti. Jashari deve capire il calcio italiano; Pagelle Milan-Lecce 1-0: Fullkrug abbatte il muro eretto da Falcone. Saelemaekers determinante.

Jashari a CBS Sport: Il Milan un sogno. Durante l'infortunio importante avere con me persone calorose. Allegri? Persona da ascoltareArdon Jashari, uno degli acquisti estivi più importanti del Milan, dopo mesi iniziali difficili, tra infortunio ed una condizione fisica non ottimale, sta iniziando a carburare. Mister ... milannews.it

Jashari: Pulisic giocatore fondamentale per la nostra squadra, può fare la differenza in qualsiasi momentoArdon Jashari, ospite della trasmissione Morning Footy di CBS Sport, ha parlato così di Pulisic, Allegri e Leao: Dicci qualcosa su Pulisic: Pulisic è una ... milannews.it

«JASHARI SI RACCONTA: "MILAN, UN SOGNO REALE! DA MODRIC IMPARO LA CALMA, CON PULISIC SCAMBIO CONSIGLI OGNI GIORNO!"» #Jashari #Milan #Modric #Allegri #Pulisic #CBSSports - facebook.com facebook

Jashari: "Il Milan era un sogno. Infortunio Tutti mi hanno sostenuto. Allegri grande allenatore" #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com