Jannik no-stop | Mi studio Spizzirri Vola super Sinner il derby a Musetti

Nel torneo di Melbourne, Jannik Sinner si impone con autorevolezza contro Duckworth, confermando il suo stato di forma. Nel frattempo, Wawrinka, all’età di quarant’anni, sorprende ancora, superando un durissimo incontro contro Gea. La giornata offre uno sguardo sulla varietà di situazioni e di protagonisti che caratterizzano il torneo, evidenziando la competitività e la longevità nel tennis di alto livello.

Sinner recita a occhi chiusi un copione già scritto. Melbourne è più fresca del solito mentre maltratta il tennista di casa James Duckworth (6-1, 6-4, 6-2) e poco più in là, in un campo defilato diventato una bolgia, un eterno Stan Wawrinka vince a quarant’anni un match di oltre quattro ore contro il francese Arthur Gea. E’ storia perché l’unico giocatore in grado di impensierire i big 3 negli anni, è il secondo dai tempi di Rosewall ad arrivare così avanti nello Slam australiano. E qui l’ennesima lezione di Jannik, che al prossimo turno affronterà Eliot Spizzirri. A chi in conferenza stampa gli chiede: cosa tiene ancora attaccati al tennis miti come Stan e Djokovic? L’azzurro riponde: semmai "il tennis ti dà qualcosa a cui attaccarti, una routine". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sinner-Spizzirri, Jannik punta alla vittoria numero 17 a Melbourne: il pronosticoJannik Sinner si appresta a giocare contro Michael Spizzirri a Melbourne, con l'obiettivo di conquistare la sua diciassettesima vittoria in questo torneo.

Sinner-Spizzirri, Jannik punta alla vittoria numero 17 di fila a Melbourne: il pronosticoJannik Sinner si appresta a sfidare il tennista americano Spizzirri nel terzo turno a Melbourne, con l'obiettivo di conquistare la sua diciassettesima vittoria consecutiva in Australia.

