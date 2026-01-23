James Cameron abbandona gli USA | In Nuova Zelanda il 98% è vaccinato qui solo il 62%

James Cameron, noto regista di Titanic e Avatar, ha annunciato il suo trasferimento in Nuova Zelanda, motivato dai tassi di vaccinazione. Secondo Cameron, la Nuova Zelanda presenta un livello di copertura vaccinale più elevato rispetto agli Stati Uniti, con il 98% contro il 62%. Questa scelta riflette l’importanza attribuita alla salute pubblica e alla sicurezza della sua famiglia.

Il regista di Titanic e Avatar, James Cameron, ha spiegato in modo diretto e senza filtri le ragioni che lo hanno spinto a lasciare gli Stati Uniti per trasferirsi definitivamente in Nuova Zelanda insieme alla sua famiglia. Durante un'intervista rilasciata al programma In Depth with Graham Bensinger, il filmmaker 71enne ha tracciato un quadro netto delle differenze tra i due paesi, parlando di sanità mentale collettiva, rispetto per la scienza e coesione sociale. Cameron ha ottenuto ufficialmente la cittadinanza neozelandese nell'agosto 2025, coronando un percorso iniziato nel 1994, quando visitò il paese per la prima volta e se ne innamorò immediatamente.

James Cameron si è trasferito definitivamente in Nuova Zelanda: "È un Paese più sano degli Stati Uniti"James Cameron ha scelto di stabilirsi definitivamente in Nuova Zelanda, ritenendo il Paese più sano rispetto agli Stati Uniti.

