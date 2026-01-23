Jaden Smith ha fatto il suo debutto alla Paris Fashion Week, accompagnato dalla famiglia: papà Will Smith, mamma Jada Pinkett e sorella Willow. La presenza dei familiari sottolinea il sostegno e il legame stretto tra loro. Un momento importante per l'artista che, con il supporto dei propri cari, si affaccia nel mondo della moda con discrezione e determinazione.

Per un debutto di peso come quello alla Paris Fashion Week servono alleati solidi, e Jaden Smith ha scelto di avere accanto a sé la famiglia. Alla sua prima uscita ufficiale come direttore creativo Uomo di Christian Louboutin, il primogenito di Will Smith e Jada Pinkett ha potuto contare sul sostegno dei genitori e della sorella Willow, arrivati a Parigi per l’occasione. Will Smith e Jada Pinkett riuniti per il figlio Jaden. Jaden Smith, 27 anni, ha presentato nella Ville Lumière la sua prima collezione per la maison, segnando un passaggio significativo nella sua carriera, sempre più orientata verso moda e design oltre che musica e cinema. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jaden Smith ha debuttato alla Paris Fashion Week, e al suo fianco c'erano papà Will Smith, mamma Jada Pinkett e la sorella Willow

