Jacques Moretti torna libero fuori dal carcere il titolare del bar della strage di Crans-Montana | l’amico ha pagato la cauzione

Il Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del bar Constellation a Crans-Montana, coinvolto nella tragedia di Capodanno. Dopo aver pagato la cauzione, Moretti è stato lasciato libero, mentre le indagini sulla strage che ha causato 40 morti e 116 feriti continuano. La sua vicenda rimane sotto osservazione nell’ambito delle procedure giudiziarie in corso.

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L’uomo, assieme alla moglie Jessica Maric, è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L’uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. A soccorrere Moretti sarebbe stato un amico della coppia. Come avevano raccontato i media francesi, era stato lui, rimasto anonimo, a fornire a Moretti di ricevere 200 mila franchi.🔗 Leggi su Open.online

Crans-Montana, Jacques Moretti lascia il carcere: «Un caro amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi»Jacques Moretti è stato rilasciato dal carcere dopo che un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi, ritenuta dal tribunale adeguata e dissuasiva.

Leggi anche: Crans-Montana, l’amico di Jacques Moretti ha pagato: «Pronto a lasciare il carcere». La cauzione versata anche per la moglie

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Crans Montana, Jacques Moretti: Non scappo, voglio la verità. E Cyane voleva denunciare la coppia; Crans-Montana, Moretti libero dopo il pagamento della cauzione: pagati 200mila franchi svizzeri - Il Tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti; Non ci sono più i documenti, la confessione di Jacques Moretti ai pm svizzeri sui lavori del…; Jacques Moretti, raccolti i 200mila franchi per la cauzione. Se il tribunale accetta la donazione dell'amico sarà libero.

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: pagata cauzione di 200mila franchi, avrà l'obbligo di firma. Le motivazioniJacques Moretti è libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte ... ilmessaggero.it

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: pagata una cauzione di 200mila franchi, avrà l'obbligo di firmaJacques Moretti è libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte ... ilmattino.it

Il Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, x.com

L'interrogatorio di Jacques Moretti sulla strage del Constellation: "Non ho colpe, sulla sicurezza ho fatto tutto quello che dovevo fare" - facebook.com facebook