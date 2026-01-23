jacques moretti torna libero dopo la strage di crans montana pagata la cauzione da 200mila franchi

Jacques Moretti, proprietario de Le Constellation, è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 200mila franchi. L’uomo, coinvolto nella vicenda di Crans-Montana, torna libero in attesa delle decisioni giudiziarie. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, ma al momento non sono state ancora fornite ulteriori informazioni sulle prossime tappe del procedimento.

È stata disposta la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario de Le Constellation, il locale di Crans-Montana dove è avvenuta la strage che ha provocato 40 morti e 116 feriti durante la notte di Capodanno. Indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi, insieme alla moglie, Jacques Moretti ha pagato la cauzione di 200mila franchi ed è così tornato libero. Sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. NOTIZA IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Virgilio.it

