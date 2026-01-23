Dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, avvenuta in seguito alla strage di Crans-Montana, il ministro Antonio Tajani ha espresso il suo sdegno. La decisione ha suscitato forti reazioni e polemiche, ritenute da molti un'offesa alle famiglie coinvolte. La vicenda solleva ancora una volta il dibattito sulla gestione dei casi giudiziari e sulle conseguenze di misure cautelari nelle dinamiche legali italiane.

Nel pomeriggio del 23 gennaio, Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, teatro della strage di Crans-Montana, è stato scarcerato dopo il pagamento di una cauzione di circa 200mila franchi svizzeri. Il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, su X ha commentato la scelta del Tribunale del Vallone di scarcerare l’imprenditore: “Un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli”. Crans-Montana, lo sdegno del ministro Antonio Tajani Le critiche alla cauzione per la libertà di Jacques Moretti Il commento di Matteo Salvini Crans-Montana, lo sdegno del ministro Antonio Tajani Antonio Tajani ha affidato, al suo profilo X, le sue prime parole, dopo la notizia della scarcerazione di Jacques Moretti su cauzione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Jacques Moretti scarcerato dopo la strage di Crans-Montana, lo sdegno del ministro Antonio Tajani

Strage di Crans-Montana, scarcerato Jacques MorettiIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana coinvolto nell’incidente di Capodanno in cui sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite.

Strage di Crans Montana: scarcerato Jacques Moretti, ha pagato cauzione di 200mia franchiIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, dopo aver versato una cauzione di 200.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Crans-Montana, coniugi Moretti liberi grazie alla cauzione milionaria (e a una giustizia che lascia perplessi); Strage di Crans, Jacques Moretti è libero dopo il pagamento della cauzione. Tajani: Oltraggio alle vittime; Crans-Montana, cauzione da 400mila franchi: così i Moretti possono tornare liberi; Crans-Montana: un amico anonimo pronto a pagare 400mila euro di cauzione per i Moretti | Jessica ai magistrati: Mio marito ha avuto un'infanzia difficile.

Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti dopo il pagamento della cauzioneScarcerato Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana: ha lasciato il carcere dopo il pagamento di una cauzione da 200 mila franchi. Indagato per omicidio, lesioni e in ... panorama.it

Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato dopo il pagamento della cauzione. Tajani: «Oltraggio alle famiglie»Il titolare del Constellation scarcerato dal tribunale di Sion. Indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi, Moretti ha versato 200.000 franchi di cauzione ... corriere.it

Il tribunale di Sion ha ordinato la scarcerazione di Jacques Moretti, il titolare del bar Le Constellation dove si è consumata la strage di Capodanno nella quale hanno perso la vita 40 persone. Lo riporta l'emittente francese Bfmtv citando una propria fonte vicina - facebook.com facebook

Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che que x.com