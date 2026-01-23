Jacques Moretti è libero Un amico gli ha pagato una cauzione di 200 mila franchi

Jacques Moretti è stato scarcerato dal Tribunale delle misure coercitive di Sion dopo che un suo amico ha pagato una cauzione di 200 mila franchi. Questa decisione permette a Moretti di lasciare temporaneamente il carcere mentre proseguono le procedure legali a suo carico. La cauzione rappresenta un'importante misura per garantire la presenza dell'imputato durante il procedimento giudiziario.

Pagando una cauzione di 200 mila franchi, Jacques Moretti ha ottenuto la scarcerazione dal Tribunale delle misure coercitive di Sion. Il proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. Insieme a lui è indagata la moglie Jessica Maric. Secondo quanto si apprende, il tribunale ha deciso così "a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga - si legge nelle motivazioni - e dopo aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l'imputato e la persona che ha versato" la cauzione di 200mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

