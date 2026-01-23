Izzo manda una frecciata al Monza | Volevo riportarlo in Serie A ma qualcuno me lo ha impedito! – FOTO

Armando Izzo, recentemente trasferitosi all’Avellino, ha pubblicato una lettera d’addio su Instagram rivolta al Monza. Nel messaggio, il difensore ha espresso il suo rammarico per non aver potuto realizzare il suo obiettivo di tornare in Serie A, lasciando intendere che ci siano stati ostacoli lungo il percorso. La comunicazione rappresenta un momento di riflessione e saluto tra il giocatore e il club brianzolo.

Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità» Calciomercato Lecce: Lazio su Gaspar, ecco la risposta dei salentini. Intanto è ufficiale un addio a gennaio! Tutte le novità Calciomercato Udinese: scatto dei friulani per Kumbulla, cosa manca per chiudere l'operazione con il Maiorca. Ultimissime Calciomercato Genoa: ufficiali gli arrivi di Baldanzi e Zatterstrom. I comunicati e i dettagli delle due operazioni in entrata Calciomercato Torino: vicino l'arrivo di Olusesi dal Tottenham. Chi è e i retroscena dell'acquisto dei granata Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, l'Inter ribalta il Pisa! È 5-2 Calciomercato Lecce: Lazio su Gaspar, ecco la risposta dei salentini.

Calciomercato estero, addio al Fenerbahce per un’ex difensore della Serie A! Mourinho lo vuole al Benfica, ma non è solo: Udinese e Atalanta vogliono riportarlo in ItaliaRodrigo Becão, ex difensore della Serie A, sta per lasciare il Fenerbahçe.

Armando Izzo diventa un caso nel Monza: “Ha chiesto di non giocare, ma sta bene”. Cosa succedeNel Monza si è verificato un episodio riguardante Armando Izzo, che ha deciso di non partecipare alla partita contro il Frosinone, nonostante le sue condizioni fisiche siano ottimali.

Bianco contro Izzo: Ecco perché l'ho mandato in tribuna. Ci sono ragazzi che...In casa Monza continua a tenere banco il caso Armando Izzo. Il difensore partenopeo, spedito in tribuna da Paolo Bianco dopo aver manifestato la volontà di giocare la partita con il Frosinone per moti ...

