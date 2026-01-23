Ivory Coast president appoints brother as vice prime minister
Il presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, ha annunciato una riorganizzazione del suo governo, confermando la maggior parte dei ministri in carica. Tra le novità, l’assegnazione della carica di vice primo ministro al fratello del presidente, Defe. La modifica mira a rafforzare la stabilità politica e la continuità amministrativa nel paese, mantenendo un equilibrio tra le diverse componenti governative.
The move elevates the younger Ouattara within the government hierarchy, while most key portfolios remained unchanged, signaling continuity rather than a comprehensive overhaul. The reshuffle follows Ouattara’s re-election in October and his party’s victory in December’s legislative elections, securing a parliamentary majority. The changes come as Ivory Coast, the world’s largest cocoa producer, seeks to build on nearly 15 years of sustained economic growth that has made it among the region’s fastest-growing economies. La mossa eleva il più giovane Ouattara nella gerarchia del governo, mentre la maggior parte dei portafogli chiave è rimasta invariata, segnalando una continuità piuttosto che una revisione completa. 🔗 Leggi su Internazionale.it
