Iva Jovic, 18 anni, è una promettente tennista americana di origini serbo-croate. Con una crescita costante nel circuito, ha recentemente sconfitto Jasmine Paolini agli Australian Open, segnando un importante risultato nel suo percorso professionale. Già nota per aver battuto la stessa avversaria agli US Open dello scorso anno, Jovic si distingue per la sua determinazione e talento, emergendo come una delle giovani promesse del tennis internazionale.

Jasmine Paolini è fuori dagli Australian Open, eliminata per il secondo anno di fila al terzo turno. La 30enne azzurra si è arresa in due set (6-2, 7-6) alla 18enne americana Iva Jovic, promessa del tennis a stelle e strisce di origini serbo-croate che aveva già affrontato – e battuto – agli US Open dell’anno scorso. A frenare la toscana, ottava nel ranking Wta, alcuni problemi di stomaco, riconducibili forse allo stesso virus intestinale che ha colpito Flavio Cobolli al debutto nel tabellone maschile. Seppur non nella sua giornata migliore, Paolini ha dovuto far fronte a un’avversaria in piena forma, che nel 2026 ha vinto nove partite su 11, tanto da essere certa di chiudere il torneo almeno da 22 al mondo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Iva Jovic, chi è la tennista 18enne che ha battuto Paolini agli Australian Open

Chi è Iva Jovic, l’americana di 18 anni che affronterà Jasmine Paolini agli Australian OpenIva Jovic, giovane tennista statunitense di 18 anni, si prepara ad affrontare Jasmine Paolini nel terzo turno degli Australian Open 2026.

Australian Open: Paolini-Jovic 5, turno a zero per Iva; Alcaraz a gonfie vele Risultati in direttaGli Australian Open proseguono con risultati significativi: Carlos Alcaraz si è qualificato agli ottavi senza difficoltà, mentre Jasmine Paolini affronta la giovane statunitense Iva Jovic.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Chi è Iva Jovic, l’americana di 18 anni che affronterà Jasmine Paolini agli Australian Open; Hobart, Cocciaretto in finale. Ora finale con Iva Jovic; Enciclopedia Jasmine Paolini, punto perfetto contro Iva Jovic: riguardalo; Australian Open, Paolini inizia in salita e con il mal di stomaco il match con Jovic: 2-6, 2-4.

Australian Open, Jasmine Paolini sconfitta da Iva Jovic: l’azzurra eliminata al terzo turnoL’atleta azzurra, infatti, ha provato ad accorciare le distanze, portandosi tra scambi difficili e misurati, sul parziale di 5-5, vedendosi però nuovamente scavalcare dalla sua avversaria, che è ... novella2000.it

Chi è Iva Jovic, l’americana di 18 anni che affronterà Jasmine Paolini agli Australian OpenSarà come da pronostico Iva Jovic l'avversaria di Jasmine Paolini al terzo turno degli Australian Open 2026, primo Major della stagione tennistica in ... oasport.it

#Paolini dopo il ko all' #AustralianOpen: "Ho avuto problemi di stomaco, ma #Jovic molto forte" La tennista azzurra dopo l'eliminazione al terzo turno : "Avevo il respiro affannoso, non riuscivo a colpire come volevo" x.com

Jasmine Paolini subito eliminata dagli #AustralianOpen al 3° turno. Contro la 18enne americana Jovic la tennista italiana va ko 6-2, 7-6 dopo aver accusato problemi di stomaco. #Paolini a Sky: «Ho fatto l'errore di sdraiarmi dopo pranzo una mezz'ora con - facebook.com facebook