Italiano tra carota e bastone Partiamo sempre con l’handicap Una bella capacità di reazione E potevamo fare cinque gol

Il Bologna è tornato a vincere al Dall’Ara, l’ultima occasione risale al 4 dicembre scorso, quando ha superato il Parma in Coppa Italia con un risultato di 2-1 in rimonta. Dopo un periodo di difficoltà, la squadra ha dimostrato capacità di reazione, partendo spesso con un handicap ma riuscendo comunque a ottenere risultati positivi. Un segnale importante in vista delle prossime sfide.

C’era una volta un Bologna vittorioso al Dall’Ara: l’ultima volta è accaduto il 4 dicembre, il 2-1 in rimonta col Parma in Coppa Italia. Sembra (è) una vita fa e forse per questo dopo il novantesimo Vincenzo Italiano ha la faccia un po’ così di chi non riesce ad essere contento fino in fondo. E il motivo è facilmente comprensibile. "Non possiamo ogni volta partire con l’handicap – dice il tecnico rossoblù –. Perché è vero che la reazione c’è stata, anche prima di subire il loro secondo gol abbiamo creato tanto: ma non possiamo fare regali agli avversari in ogni partita. Perché questo ci costringe a fare sempre gli straordinari". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

