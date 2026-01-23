L’Italia si posiziona al secondo posto nella Team Sprint di Goms, segnando un buon inizio nel settimo appuntamento della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Pellegrino ha commentato la performance come una conferma positiva dopo Davos, mentre Barp ha sottolineato il risultato come un buon auspicio per le gare future. La competizione prosegue con ottime energie per gli atleti italiani.

Si apre nel migliore dei modi il fine settimana dell’Italia nella settima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. A Goms, in Svizzera, la coppia azzurra composta da Federico Pellegrino ed Elia Burp ha conquistato un prezioso secondo posto nella Team Sprint, alle spalle solo della Norvegia I di Harald Oestberg Amundsen ed Einar Hedegart. Si tratta del secondo podio dopo quello ottenuto a Davos nella gara a squadre che sarà in programma alle Olimpiadi. Ottime sensazioni anche per Italia II che sfiora il podio, chiudendo al quarto posto con la coppia Davide Graz e Martino Carollo. Come riporta la Fisi, Federico Pellegrino ha così commentato la prova: “Oggi è andata bene e siamo ancora sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Italia seconda nella Team Sprint di Goms. Pellegrino: "Bella conferma dopo Davos". Barp: "Buon auspicio per il futuro"

Barp/Pellegrino secondi nella Team Sprint di Goms. Impressiona Davide Graz in penultima frazioneDurante la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo a Goms, Italia I con Elia Barp e Federico Pellegrino si è classificata seconda nella team sprint in tecnica libera.

LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Goms 2026 in DIRETTA: in corso la finale maschile con Barp/PellegrinoSegui in tempo reale la finale maschile del Team Sprint dello Goms 2026, con protagonisti Barp e Pellegrino.

