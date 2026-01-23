Italia-Germania missione italiana di Merz | il piano per ?riscrivere? l?Ue

L'Italia avvia una nuova iniziativa con la Germania, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'UE attraverso una collaborazione strategica. La stampa tedesca sottolinea questa alleanza, segnando una possibile svolta nelle relazioni europee, mentre si ridimensionano le storiche connessioni tra Parigi e Berlino. Un passo che potrebbe influenzare gli equilibri politici e le dinamiche comunitarie nel prossimo futuro.

La stampa tedesca celebra con titoli a caratteri cubitali “il nuovo asse” Italia-Germania, derubricando al passato le affinità elettive tra Parigi e Berlino. Complici gli inciampi di Emmanuel Macron e di un Eliseo perennemente in affanno, con Donald Trump e i continui affondi contro monsieur le Président a complicare il quadro. Ieri il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha fatto sfoggio della sintonia con Giorgia Meloni nel suo intervento a Davos, dove la delegazione americana è presente in gran spolvero. Un caso? Chissà, perché se è vero che Macron non gode delle simpatie del tycoon, altrettanto vero è che la leader italiana vanta uno dei rapporti più solidi in Europa con l’imprevedibile inquilino della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Bruxelles timida, Merz ne approfitta: se Trump non vuole l’Ue c’è la GermaniaIn un contesto di tensioni internazionali, la posizione dell’Europa viene messa alla prova.

ITALIANI. ITALIANI ALL'ESTERO - MIN.TAJANI A STRASBURGO RIBADISCE NECESSITA' GARANTIRE DIFESA REGIONE ARTICA NEL QUADRO NATO NEGLI INCONTRI CON PRES ...Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani soggi a Strasburgo, ha incontrato la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il Ministro degli Esteri della Germania, Johann Wadephul e Parlamentari ... italiannetwork.it

Italia – Germania. Il primo partenariato economico per l’Italia Domani il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani aprirà a #Roma il Forum Imprenditoriale Italia-Germania, a margine del Vertice Intergovernativo tra i - facebook.com facebook

Domani vertice Italia-Germania con Meloni e Merz: un asse sempre più politico, economico e strategico x.com