Italia e Germania rafforzano la collaborazione su difesa, cultura e industria, evidenziando un comune impegno. Nel contempo, Berlino e Roma assumono posizioni di fermezza sui temi migratori, segnando una divisione con altre nazioni europee. Questa dinamica riflette un’Europa in evoluzione, dove partnership bilaterali e interessi condivisi emergono come strumenti chiave per affrontare le sfide attuali e future.

C’è chi sostiene che Macron ci sia rimasto male, chi pensa che con la Ue così debole l’unica strada sia perseguire partnership bilaterali più forti, chi ricorda come le due economie siano interdipendenti e l’interessi di entrambi i paesi, mai come adesso, vada nell’ottica della stretta collaborazione. Sta di fatto che da oggi Italia e Germania, dopo il vertice di Roma tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal cancelliere federale tedesco Friedrich Merz, i rapporti sono saldi e corroborati da 32 pagine di intese commerciali, industriali, militari, ma anche sul fronte del controllo della migrazione, con una linea “italiana” da qualche tempo caldeggiata anche da Berlino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Italia-Germania marciano insieme su difesa, cultura e industria. E si alza il “muro” di Berlino e Roma sui migranti

Leggi anche: Difesa, industria e migranti. Tutti i temi sul tavolo del vertice Italia-Albania

Leggi anche: Non solo la caduta del Muro di Berlino: ecco perché il 9 novembre in Germania è così importante

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Italia deferita alla Corte UE per inquinamento aria insieme a Francia, Germania, Ungheria e Regno UnitoLa Commissione UE lo ha deciso dopo la verifica degli indici di presenza in eccesso di particolato e per l'assenza di misure efficaci. In Italia in 28 zone di qualità dell’aria, comprese le regioni ... quotidianosanita.it

Italia e Germania sono più vicine che mai. Ci unisce una particolare convergenza di valori e interessi. Lavoriamo insieme per un’Europa unita e una NATO forte. Grazie mille per la calorosa accoglienza a Roma, cara @GiorgiaMeloni. x.com

Durante il business forum Italia-Germania di Roma, il ministro degli Esteri ha preso le difese di Bruxelles, criticata a Davos dal presidente ucraino. E sull'ingresso italiano nel Board of Peace: "L'ostacolo costituzionale è difficilmente superabile" - facebook.com facebook