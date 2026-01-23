Itala il Tar boccia il nulla osta per il mini-svincolo sull’A18 | stop al cantiere del doppio binario

Il Tar ha respinto il nulla osta per il mini-svincolo sull’A18 ad Itala, bloccando temporaneamente i lavori del progetto per il doppio binario. La decisione riflette le tensioni tra cittadini, istituzioni e imprese coinvolte nella realizzazione dell’opera, evidenziando le criticità legali e amministrative che caratterizzano il cantiere. La vicenda evidenzia le complessità legate allo sviluppo infrastrutturale nella zona.

I giudici catanesi accolgono il ricorso dei coniugi Freni, evidenziando carenze nella valutazione paesaggistica e criticità ambientali. Tra gli effetti previsti, impatto su scuole, presidi sanitari, abitazioni e perdita di vegetazione. La decisione sospende l’opera e rinvia la causa al 25 giugno Il mini svincolo di cantiere sull’A18 a Itala, pensato per agevolare la costruzione della nuova linea ferroviaria a doppio binario, resta al centro di una battaglia legale tra cittadini, istituzioni e imprese. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, presieduto da Daniele Burzichelli, ha accolto il ricorso dei coniugi Ellen Ude Birgit e Francesco Freni, annullando l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione circa un anno fa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Groenlandia: aerei militari Usa sull’isola. C’è il nulla osta daneseRecentemente, sono stati avvistati aerei militari statunitensi sulla Groenlandia, in conformità con il nulla osta rilasciato dalla Danimarca.

Investigazioni private sull'avvio del servizio del trasporto scolastico, ma il Tar boccia i ricorsi: "Tutto regolare"Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto i ricorsi di Turismo Fratarcangeli, confermando la regolarità dell’aggiudicazione dei servizi di trasporto scolastico a Sordilli Tours per i comuni di Magione e Trevi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sciopero, il Tar boccia la precettazione. Landini: «Salvini ha violato un diritto»Illegittima l’ordinanza con cui il ministero dei Trasporti impose la riduzione dello sciopero generale del novembre 2023: non c’era una segnalazione della Commissione di garanzia né i requisiti di «ne ... editorialedomani.it

Il TAR boccia la Città 30 ma Bologna andrà avanti lo stessoIl TAR ha annullato il provvedimento Bologna Città 30 ma il sindaco ha ribadito che non farà alcun passo indietro sui 30 km/h ... bikeitalia.it

IL TAR BOCCIA BOLOGNA 30 Vince Fratelli d'Italia Bologna Una vittoria del buon senso, della legalità e della viabilità della città che smaschera le scelte ideologiche della sinistra. - facebook.com facebook