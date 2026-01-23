A Foligno, in futuro, l’irrigazione dei terreni della Valle Umbra utilizzerà l’acqua proveniente dalla diga sul fiume Chiascio, sostituendo quella attualmente prelevata dal fiume Topino. Questa modifica mira a migliorare la gestione delle risorse idriche e a garantire un approvvigionamento più sostenibile per l’agricoltura locale. La decisione rappresenta un passo importante verso un utilizzo più efficiente e responsabile dell’acqua nella regione.

FOLIGNO In futuro per l’irrigazione dei terreni della Valle Umbra non sarà più usata l’acqua del fiume Topino ma quella che arriverà dalla diga sul fiume Chiascio. Tutto questa sarà possibile, spiegano dal Consorzio della Bonificazione Umbra, attraverso una sorta di rivoluzione che porterà il mondo agricolo ad assumere una nuova responsabilità. "Abbiamo un progetto per non usare più l’acqua del Topino – spiega Paolo Montioni, presidente del Consorzio – mirato all’ammodernamento della vasca di San Sebastiano per ricevere l’acqua del fiume Chiascio. A questo proposito abbiamo presentato all’Autorità di bacino l’ammodernamento dell’intero impianto irriguo del territorio di Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

