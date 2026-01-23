Iran attivisti | Oltre 5mila morti in repressione proteste

Secondo gli attivisti, il bilancio delle vittime della repressione delle proteste in Iran ha superato le 5.000 persone. La crisi, che coinvolge diverse regioni del paese, continua a generare preoccupazioni sulla possibilità di ulteriori escalation. La situazione rimane sotto stretta osservazione a livello internazionale, mentre le autorità iraniane mantengono una posizione di fermezza.

Ha superato i 5mila morti in Iran il bilancio della repressione delle proteste anti-governative in tutto il Paese e si teme che il numero possa aumentare. Lo fa sapere il gruppo Hrana, Human Rights Activists News Agency, con sede negli Stati Uniti, che in passato in precedenti ondate di proteste si è dimostrata accurata nelle informazioni e si avvale di una rete di attivisti nel Paese per verificare il numero dei morti. Secondo Hrana, precisamente sono state uccise 5.002 persone – di cui 4.716 manifestanti e 203 erano affiliati al governo – e 26.800 sono state arrestate. Sempre secondo Hrana, fra i morti ci sono 43 bambini e 40 civili che non partecipavano alle proteste. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Argomenti discussi: Reza Pahlavi: Sono disponibile a guidare la transizione - Trump afferma che una grande forza si sta dirigendo verso l'Iran.

L'Iran ha dichiarato che durante le proteste sono morte 3.117 persone. Secondo i dati forniti dagli attivisti per i diritti umani, il numero delle vittime è molto più alto. #IranMassacre x.com

Diritti Umani, #Perugia rilancia il sostegno al popolo iraniano #associazioni #attivisti #consigliocomunale #democrazia #dirittiUmani #Flashmob #iran #Libertà #mobilitazione #piazza #protesta #repressione #solidarietà #violazioni - facebook.com facebook