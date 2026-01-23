Io Sono Farah anticipazioni drammatiche | Farah prova a togliersi la vita

Anticipazioni drammatiche sulle prossime puntate di Io sono Farah: dopo le violenze di Behnam, Farah proverà a togliersi la vita. Folle gesto per Farah nelle prossime puntate di Io sono Farah a causa di una decisione scioccante di Behnam che punirà la madre di suo figlio servendosi proprio del piccolo Kerim. (Screen video Mediaset Infinity) – L’opinionista.it Behnam, inoltre, non lascerà in pace Tahir con cui avrà un durissimo scontro che, apparentemente, vedrà Lekesiz soccombere scatenando la disperazione di Farah che, convinta di aver perso per sempre il figlio e l’unico uomo che abbia realmente amato, si lascerà andare fino a mettere in pericolo la sua stessa vita. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

IO SONO FARAH ANTICIPAZIONI: FARAH RIVELA A TAHIR CHE VERA HA UCCISO SUA MADRE

