Io Sono Farah anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026 | Tahir rapisce Farah

Tahir Lekesiz sarà disposto a tutto per arrivare alla verità, persino a rapire l'amata moglie Farah Er?adi. Nel corso dei prossimi episodi di Io Sono Farah, non appena Mehmet Ko?aner rivelerà agli inquirenti che non è stato lui ad aggredirlo e a farlo entrare in coma, Tahir uscirà infatti di prigione e, come prima cosa, costringerà Farah a seguirlo in una casa abbandonata dagli Akinci. Tuttavia, anche questo tentativo si rivelerà un vero e proprio buco nell'acqua: succube di Behnam Azadi e impaurita dalla possibilità che l'uomo possa non farle più rivedere Kerim, Farah sceglierà ancora una volta di non raccontare al Lekesiz la verità sugli abusi che subisce da ormai un anno.

IO SONO FARAH ANTICIPAZIONI: FARAH RIVELA A TAHIR CHE VERA HA UCCISO SUA MADRE

