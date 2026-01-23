Intesa Sanpaolo down oggi 23 gennaio problemi di accesso sull'app della banca | cosa sta succedendo

Da fanpage.it 23 gen 2026

Oggi, 23 gennaio, alcuni utenti di Intesa Sanpaolo stanno riscontrando difficoltà nell'accesso all'app bancaria. Il problema riguarda principalmente il caricamento della pagina di login, causando momentanei disservizi. La banca è al lavoro per risolvere la situazione e ripristinare il normale funzionamento dei servizi online. Restano aggiornamenti in corso per garantire un rapido ripristino dell’app.

Sembra che si tratti principalmente di problemi di accesso all'app di Intesa Sanpaolo, chi prova a entrare si trova davanti alla pagina di caricamento.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

