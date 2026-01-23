Inter ti ricordi Gabigol? Rete su punizione all' ultimo ed esultanza pazza!
Sei ricordo di Gabigol? L'attaccante del Santos ha segnato un gol decisivo su punizione all'ultimo minuto contro il Corinthians, portando il punteggio sull'1-1. La sua esultanza ha fatto il giro del web, mentre la partita si concludeva con un risultato di equilibrio. Un episodio che sottolinea l'importanza delle situazioni di calcio di rigore e della capacità di Gabigol di emergere nei momenti chiave.
Gabigol salva il Santos di Neymar con una punizione dal limite dell'area, proprio all'ultimo minuto di recupero! La partita contro il Corinthians finisce 1-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Lautaro come Maradona, gol ed esultanza rabbiosa: Inter-Kairat, gli highlights
Leggi anche: Esultanza Lautaro, lo sfogo del centravanti dopo l’ultimo periodo all’Inter: la disamina di Pastore, Biasin, Siani e Marinozzi
Calciomercato, colpo Inter: bruciato il Barcellona. Mlacic, non è finita - Gabriel Jesus-Gabigol, retroscena nerazzurroL'Inter chiude la trattativa per Leon Jakirovic. Il 18enne difensore passa dalla Dinamo Zagabria ai nerazzurri per 2,5 di euro più 2 milioni di euro di bonus e percentuale sulla rivendita. Battuta la ... affaritaliani.it
Arsenal, Gabriel Jesus in conferenza: L'Inter è una delle migliori d'Europa. Vicino ai nerazzurri? Presero Gabigol...Alla vigilia di Inter-Arsenal, Gabriel Jesus ha presentato in conferenza stampa la super sfida di Champions League in programma domani sera a San Siro. Sono felice e ringrazio Dio ... fcinternews.it
L'intervista integrale di Javier Zanetti tra ricordi del passato e il presente dell'Inter! https://www.internews24.com/zanetti-inter-moratti-chivu-mourinho-intervista/ #Zanetti #Inter #Chivu #SerieA - facebook.com facebook
Riavvolgiamo i ricordi Una notte di Champions perfetta x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.