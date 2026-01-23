Inter ti ricordi Gabigol? Rete su punizione all' ultimo ed esultanza pazza!

Sei ricordo di Gabigol? L'attaccante del Santos ha segnato un gol decisivo su punizione all'ultimo minuto contro il Corinthians, portando il punteggio sull'1-1. La sua esultanza ha fatto il giro del web, mentre la partita si concludeva con un risultato di equilibrio. Un episodio che sottolinea l'importanza delle situazioni di calcio di rigore e della capacità di Gabigol di emergere nei momenti chiave.

