L’Inter ha deciso di intervenire nel mercato di gennaio puntando su giocatori già pronti a contribuire immediatamente alla squadra. La strategia del club è chiara: rafforzare l’organico con profili esperti, senza lasciare spazio a interpretazioni. In questo contesto, il possibile ritorno di fiamma per Periši e le dichiarazioni di Chivu evidenziano l’obiettivo di investimenti mirati e tempestivi per migliorare le performance stagionali.

L’ Inter ha scelto la linea per il mercato di gennaio e non lascia spazio a interpretazioni: servono giocatori pronti subito. In quest’ottica, il nome che guida la lista della dirigenza è quello di Ivan Periši?, oggi al PSV Eindhoven, ma sempre più vicino a un ritorno a Milano. Il club nerazzurro ha già trovato un’intesa di massima con l’esterno croato, che non arriverebbe solo per chiudere la stagione in corso, ma potrebbe prolungare la sua avventura all’Inter anche per il 202627. Un segnale chiaro: non un’operazione-ponte, ma un investimento mirato sull’esperienza. Chivu detta la linea: pronti, subito. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, ritorno di fiamma Periši?: Chivu vuole certezze subito

Romano: “L’Inter vuole Perisic e Perisic vuole tornare all’Inter. Se il PSV esce…”Fabrizio Romano analizza la possibile trattativa tra l’Inter e Ivan Perisic, evidenziando come un ritorno del giocatore sia ancora un’ipotesi concreta.

Calciomercato Inter LIVE: Perisic dice sì al ritorno in nerazzurro. Intanto vertice tra Chivu e dirigenzaSu Inter News 24, aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato nerazzurro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Roma-Zirkzee, ritorno di fiamma: la mossa alla Lookman dell'olandese; Calendario Inter Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite | DAZN News IT; Calciomercato Inter: Ndoye-Frattesi, il ritorno di Perisic e l'acquisto a 5 milioni già chiuso - Rumor; L'Inter studia il supercolpo per l'estate: ci sono speranze per Nico Paz.

Calciomercato Inter, Frattesi e lo scambio con l'Atletico Madrid. Perisic? La variabile. Singo e Koné... - Le mosse nerazzurre- Leon Jakirovic, 18enne difensore della Dinamo Zagabria, è sempre più vicino all'Inter. Dalla Croazia danno l'affare in chiusura per 3,5 milioni più bonus (arrivando sino a 5/6 milioni): l'ultimo ... affaritaliani.it

Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori ...L’Inter resta in testa anche nel 2026 con Milan e Napoli a ruota. Tutte e tre hanno vinto regalando prestazioni di sostanza, ora il segnale è netto e preciso: lo scudetto sarà cosa loro. E’ da agosto ... tuttomercatoweb.com

Del possibile ritorno all'Inter di Ivan Perisic e della trattativa col Psv ha parlato il giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano - facebook.com facebook

#Perisic, il ritorno l’Inter accelera e “gufa” il PSV x.com