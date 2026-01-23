L’Inter supera il Pisa con un largo punteggio di 6-2 in una partita ricca di emozioni. Dopo un avvio difficile, la squadra nerazzurra ha trovato la via del gol, trasformando la sfida in una goleada. Un incontro che ha mostrato il carattere e la capacità di reagire della formazione milanese, offrendo uno spettacolo nel secondo tempo.

L’ Inter piega il Pisa 6-2 al termine di una partita intensa e sorprendente, cominciata tra le difficoltà e finita in goleada. La squadra di Chivu ha vissuto un avvio da incubo, punita dalla doppietta di Moreo e incapace di incidere nel primo tratto, ma ha saputo rialzarsi con rabbia, qualità e profondità di rosa. La rimonta, costruita sul rigore di Zielinski, sul colpo di testa di Martinez e sulla zuccata di Esposito, ha ribaltato umori e inerzia prima dell’intervallo, mentre la ripresa ha certificato differenza di ritmo, idee e gestione, con Dimarco, Bonny e Mkhitaryan a chiudere un tabellino che fotografa bene la serata del Meazza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Inter rimonta e travolge il Pisa: dal gelo allo spettacolo in una notte da San Siro

Inter Pisa, a San Siro si rivede una sfida che mancava da anni: i precedenti del matchInter Pisa si affrontano a San Siro dopo alcuni anni, riproponendo una sfida storica.

Inter Pisa da 0-2 a 6-2: gara pazza a San SiroL'incontro tra Inter e Pisa a San Siro ha visto una rimonta sorprendente, con i nerazzurri che sono passati da uno svantaggio di 0-2 a un risultato finale di 6-2.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Bundesliga: Olise illumina, il Bayern Monaco rimonta e travolge 5-1 il Lipsia; Tutto il calcio in Diretta; Australian Open, Luciano Darderi è on fire: eliminato in quattro set anche Sebastian Baez!.

Inter rimonta e travolge il Pisa: dal gelo allo spettacolo in una notte da San SiroL’Inter piega il Pisa 6-2 al termine di una partita intensa e sorprendente, cominciata tra le difficoltà e finita in goleada. La squadra di Chivu ha vissuto ... thesocialpost.it

Calcio, l’Inter rimonta due gol di svantaggio e poi travolge il Pisa nell’anticipo di Serie AL'Inter rialza la testa tre giorni dopo il ko interno di Champions contro l'Arsenal e batte in rimonta il Pisa con un roboante 6-2 nell'anticipo del ... oasport.it

Il #Pisa bussa due volte a San Siro, un rigore spiana la rimonta dell' #Inter: #Chivu in fuga x.com

INTER-PISA 3-2 (47' ESPOSITO): GOL INTER Cross di Bastoni e stacco prepotente di Pio Esposito. Clamorosa rimonta dell'Inter in 9 minuti!!!!!!!!!!!!! - facebook.com facebook