L’Inter affronta il Pisa a San Siro venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:45, inaugurando la 22ª giornata di Serie A. Dopo la sconfitta in Champions contro l’Arsenal, i nerazzurri cercano una pronta reazione in campionato, dove attualmente guidano i rivali cittadini del Milan di tre punti. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per questa partita, un’importante occasione per gli uomini di Inzaghi di consolidare la posizione in classifica.

L’Inter ospita il Pisa a San Siro nel match che dà il via alla 22esima giornata di Serie A. I nerazzurri puntano a mettersi subito alle spalle il ko in Champions League con l’Arsenal e ripartono dal campionato, dove sono attualmente a +3 sui rivali cittadini del Milan. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Inter-Pisa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i nerazzurri

Inter-Pisa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inter affronta il Pisa venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:45 a San Siro, aprendo la 22ª giornata di Serie A.

Inter-Pisa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inter affronta il Pisa venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:45 a San Siro, inaugurando la 22ª giornata di Serie A.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Inter-Pisa, perché si gioca venerdì? San Siro serve per le Olimpiadi; Dove vedere Inter-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Diretta Inter-Pisa: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Inter-Pisa domani ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming.

Inter-Pisa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniInter-Pisa è il match valido per la 22a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Gilardino, si giocherà oggi, venerdì 23 gennaio alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano. Qui ... fanpage.it

Dove vedere in tv Inter-Pisa, anticipo della 22ª giornata di serie AL'Inter ospita il Pisa a San Siro venerdì alle 20.45 per il primo anticipo della 22ª giornata. Chivu rilancia Bisseck in difesa pensando già al Borussia Dortmund del 28 gennaio ... corriere.it

#Inter-#Pisa #Roma-#Milan #Juventus-#Napoli Se non è turno favorevole questo, allora che cos’è. E noi giochiamo pure per primi. Se domani non vinciamo, ci sarà da prendere un’enorme mazza da baseball per darsela in mezzo alle gambe. Non possiamo s - facebook.com facebook

#Inter e #Pisa al 16° incrocio in Serie A: il bilancio è dalla parte dei nerazzurri x.com