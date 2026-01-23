Inter-Pisa venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Occasione per i nerazzurri

Da infobetting.com 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter affronta il Pisa a San Siro venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:45, inaugurando la 22ª giornata di Serie A. Dopo la sconfitta in Champions contro l’Arsenal, i nerazzurri cercano una pronta reazione in campionato, dove attualmente guidano i rivali cittadini del Milan di tre punti. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per questa partita, un’importante occasione per gli uomini di Inzaghi di consolidare la posizione in classifica.

L’Inter ospita il Pisa a San Siro nel match che dà il via alla 22esima giornata di Serie A. I nerazzurri puntano a mettersi subito alle spalle il ko in Champions League con l’Arsenal e ripartono dal campionato, dove sono attualmente a +3 sui rivali cittadini del Milan. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

inter pisa venerd236 23 gennaio 2026 ore 20 45 formazioni quote pronostici occasione per i nerazzurri

© Infobetting.com - Inter-Pisa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i nerazzurri

Inter-Pisa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inter affronta il Pisa venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:45 a San Siro, aprendo la 22ª giornata di Serie A.

Inter-Pisa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inter affronta il Pisa venerdì 23 gennaio 2026 alle 20:45 a San Siro, inaugurando la 22ª giornata di Serie A.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Inter-Pisa, perché si gioca venerdì? San Siro serve per le Olimpiadi; Dove vedere Inter-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Diretta Inter-Pisa: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN | DAZN News IT; Inter-Pisa domani ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming.

Inter-Pisa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniInter-Pisa è il match valido per la 22a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Gilardino, si giocherà oggi, venerdì 23 gennaio alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano. Qui ... fanpage.it

inter pisa venerdì 23Dove vedere in tv Inter-Pisa, anticipo della 22ª giornata di serie AL'Inter ospita il Pisa a San Siro venerdì alle 20.45 per il primo anticipo della 22ª giornata. Chivu rilancia Bisseck in difesa pensando già al Borussia Dortmund del 28 gennaio ... corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.