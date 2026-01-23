Inter-Pisa testacoda nerazzurro La diretta

Alle ore 20 di oggi, Inter e Pisa si affrontano nel match valido per la giornata di Serie B. La capolista Inter cerca di mantenere la leadership contro un Pisa che si presenta come ultimo in classifica. La partita si svolge a Milano e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica. Segui la diretta per aggiornamenti e risultati in tempo reale.

