Inter Pisa LIVE 2-2 | Lautaro Martinez pareggia la sfida colpo di testa vincente su cross di Dimarco!
Alle ore 20:45 si gioca a San Siro Inter Pisa, match valido per la 22ª giornata della Serie A 202526. La sfida si conclude 2-2, con Lautaro Martinez che pareggia grazie a un colpo di testa su cross di Dimarco. Segui il live con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa partita di campionato.
di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Pisa, match valevole per la 22^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Pisa, sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Udinese, sfidano i toscani, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro l’Atalanta. La squadra di Chivu si trova attualmente al primo posto in classifica a 49 punti, quella di Gilardino al diciannovesimo posto con 14 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter Liverpool LIVE 0-0: miracolo di Alisson su Lautaro Martinez! Che parata sul colpo di testa del capitanoAlle 21 a San Siro si sfidano Inter e Liverpool nel 6° turno della fase a gruppi di Champions League.
Udinese Inter LIVE 0-0: nerazzurri pericolosissimi con Lautaro Martinez e DimarcoSegui con noi la partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A 20252026.
Inter-Pisa 2-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Lautaro che rimette tutto in paritàLa diretta live di Inter-Pisa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
MA COSA STA SUCCEDENDO A SAN SIRO PISA AVANTI 2-0 DOPO 23 MINUTI E DOPPIETTA DI MOREO #Inter #Pisa #InterPisa #Moreo x.com
L’11 di Cristian Chivu per Inter-Pisa: 3-5-2 Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; L. Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos; Lautaro, Pio Esposito Ultima a San Siro prima dei Giochi! - facebook.com facebook
