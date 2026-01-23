Inter Pisa formazioni ufficiali | Chivu rinuncia ad Akanji un top fuori nel mezzo

Ecco le formazioni ufficiali di Inter Pisa, valida per la 22ª giornata di Serie A. L’Inter di Cristian Chivu affronta il Pisa di Alberto Gilardino davanti al proprio pubblico di San Siro. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre per muovere la classifica e migliorare le proprie prestazioni. Di seguito, le scelte ufficiali dei due allenatori per questa sfida.

Inter Pisa formazioni ufficiali. L’ Inter di Cristian Chivu apre la 22^ giornata di Serie A davanti al pubblico di San Siro ospitando il Pisa guidato da Alberto Gilardino. Fischio d’inizio fissato alle 20.45 per una sfida che vede i nerazzurri chiamati a dare continuità al loro cammino in campionato, mentre i toscani cercano punti preziosi per la classifica. Chivu sorprende nelle scelte iniziali, a partire dalla difesa: davanti a Sommer trovano spazio dal primo minuto Bisseck, De Vrij e Bastoni. A centrocampo spicca l’assenza di Barella, lasciato inizialmente fuori, con Sucic schierato in cabina di regia e affiancato da Zielinski e Mkhitaryan.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

