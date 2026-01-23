Inter Pisa ecco i convocati di Gilardino per il match di San Siro

Da internews24.com 23 gen 2026

Ecco la lista dei convocati di Gilardino per la sfida tra Inter e Pisa a San Siro. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi differenti in classifica. Restate aggiornati sulle formazioni e le novità relative a questo incontro, seguendo le ultime notizie sul club nerazzurro.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il clima si scalda in vista del match di questa sera, una sfida che mette di fronte due realtà ambiziose del panorama calcistico italiano. Il  Pisa, sotto la guida tecnica di  Alberto Gilardino  —  ex centravanti Campione del Mondo e allenatore esperto nella gestione del gruppo  — ha ufficializzato la lista dei convocati per affrontare l’ Inter. Dall’altra parte del campo, i  nerazzurri  saranno guidati da  Cristian Chivu,  tecnico carismatico ed ex difensore leggendario, pronto a dare battaglia con la sua  formazione meneghina. 🔗 Leggi su Internews24.com

