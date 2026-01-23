L’Inter torna in campo in occasione della 22ª giornata di Serie A contro il Pisa. Dopo l’eliminazione in Champions League, la squadra si concentra sul campionato. La partita sarà disponibile su Sky o DAZN, a seconda del pacchetto sottoscritto. Per seguire l’incontro, è importante verificare quale piattaforma offre la trasmissione nel proprio abbonamento.

Inter Pisa dove vederla. Dopo la battuta d’arresto in Champions League contro l’ Arsenal, l’ Inter torna a concentrarsi sul campionato e si prepara ad affrontare il Pisa nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A. A San Siro andrà in scena una sfida a tinte nerazzurre, con la squadra di Cristian Chivu chiamata a reagire subito per difendere il primato in classifica, mentre gli uomini di Alberto Gilardino cercano punti preziosi per tenere vive le speranze salvezza. Il match si disputerà venerdì 23 gennaio alle 20:45 allo stadio Meazza e sarà trasmesso in diretta su DAZN. La gara sarà visibile tramite l’app su smart TV e in streaming su PC, smartphone e tablet.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Pisa dove vederla: Sky o DAZN?Per seguire la partita tra Inter e Pisa, l’incontro della 22ª giornata di Serie A, puoi sintonizzarti su Sky o DAZN, le piattaforme che trasmettono gli eventi sportivi in Italia.

PISA INTER 0-2, ancora LAUTAROOO #pisainter #lautaro

