Inter Pisa arbitro | ecco chi dirigerà la sfida

Per la partita tra Inter e Pisa, valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026, l’arbitro designato è Matteo Marcenaro della sezione di Genova. La sua presenza garantisce il regolare svolgimento dell’incontro, in un contesto di attenzione e rispetto delle regole. La scelta dell’arbitro è un elemento importante per assicurare una gestione equilibrata del match e un corretto andamento della partita.

Inter Pisa arbitro. Sarà Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova, a dirigere Inter-Pisa, gara valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026. La sfida è in programma venerdì sera a San Siro, con calcio d’inizio fissato alle 20.45, e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in questo punto della stagione. Marcenaro sarà affiancato dagli assistenti Mokhtar e Yoshikawa, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato ad Ayroldi. Una squadra arbitrale strutturata, chiamata a garantire il corretto svolgimento di una partita che attirerà l’attenzione del pubblico del Meazza.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Inter Pisa arbitro: ecco chi dirigerà la sfidaPer la partita tra Inter e Pisa, valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026, l’arbitro designato è Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Leggi anche: Arbitro Pisa Inter: ecco chi dirigerà la gara Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Inter-Pisa, l’arbitro è Marcenaro. AVAR Massa: ecco la designazione completa; Inter-Pisa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Juve-Napoli, l’arbitro è di nuovo Mariani: Allegri incredulo. Doveri al Var: la Cabala dice…; Serie A, gli arbitri della 22ª giornata: Mariani per Juventus-Napoli. Inter-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheL’ Inter arriva lanciatissima: quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque gare. Il Pisa fatica a trovare il colpo pieno, ma pareggia spesso e resta competitivo in trasferta. Trend che racconta un ... sport.virgilio.it Inter-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI nerazzurri di Cristian Chivu, primi in classifica, ospitano i toscani di Alberto Gilardino, fanalino di coda, nell'anticipo della 22ª giornata ... tuttosport.com Inter a caccia della mini-fuga scudetto: battere il Pisa per sfruttare Juve-Napoli e Roma-Milan #SportMediaset facebook #Inter e #Pisa al 16° incrocio in Serie A: il bilancio è dalla parte dei nerazzurri x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.