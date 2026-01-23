Inter Pisa 6-2 | termina qui goleada dei nerazzurri dopo lo spavento iniziale e prezioso allungo in classifica
L'Inter supera il Pisa con un punteggio di 6-2 nella 22ª giornata di Serie A 202526, dopo uno spavento iniziale. La partita si è disputata a San Siro alle 20:45, offrendo ai nerazzurri un'importante vittoria e un ulteriore passo avanti in classifica. Segui con noi tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.
di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Pisa, match valevole per la 22^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Pisa, sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Udinese, sfidano i toscani, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro l’Atalanta. La squadra di Chivu si trova attualmente al primo posto in classifica a 49 punti, quella di Gilardino al diciannovesimo posto con 14 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter Pisa LIVE 3-2: termina il primo tempo, nerazzurri avanti dopo 45 minuti folliAlle 20:45, a San Siro, si svolge Inter Pisa, partita valida per la 22ª giornata della Serie A 202526.
Inter-Pisa 6-2, le pagelle: Lautaro indemoniato (7,5), Dimarco magico (7,5), Sommer figuraccia (4)L'Inter batte il Pisa (6-2) dopo aver rischiato tanto. I nerazzurri vanno sotto di due gol (doppietta di Moreo) ma reagiscono con rabbia, ribaltando il risultato già al termine ... leggo.it
Dalla grande paura alla rimonta esagerata: l'Inter ne fa 6 (a 2) al Pisa, festa a San SiroRisultato finale: Inter-Pisa 6-2 L'Inter prende paura, poi fa una rimonta esagerata: a San Siro contro il Pisa finisce addirittura 6-2. La squadra. tuttomercatoweb.com
Serie A. Inter-Pisa 3-2: incandescente sfida testa-coda. Chivu vuole i tre punti per mantenere la vetta Domenica i big match Juventus-Napoli Roma-Milan. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-22- - facebook.com facebook
Serie A MS | Inter 6-2 Pisa 11' Moreo 23' Moreo 39' Zielinski (P) 41' Martinez 45+2' Esposito 82' Dimarco 86' Bonny 90+3' Mkhitaryan x.com
