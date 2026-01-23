Inter Pisa 6-2 prima il brivido e poi la festa | i nerazzurri ribaltano i toscani e restano in testa

Nell’incontro tra Inter e Pisa, i nerazzurri hanno inizialmente subito un gol, ma sono riusciti a ribaltare il risultato, portandosi a casa una vittoria di 6-2. La partita ha visto un avvio difficile per i padroni di casa, poi la squadra di casa ha mostrato carattere e determinazione. Con questa vittoria, l’Inter mantiene la testa della classifica, consolidando il proprio cammino nel campionato.

Inter Pisa 6-2, inizio shock per i padroni di casa che poi la riescono a ribaltare. Ora il Milan è chiamato a rispondere ai nerazzurri. La serata di San Siro ha regalato emozioni imprevedibili e una pioggia di gol in un match che ha visto i nerazzurri soffrire e poi dilagare. La sfida Inter Pisa si è aperta con un brivido ghiacciato per il pubblico di casa: al 12?, una clamorosa indecisione di Sommer ha permesso a Moreo di sbloccare il risultato con una conclusione quasi da metà campo. Il raddoppio degli ospiti è arrivato poco dopo, al 23?, ancora con Moreo che ha gelato lo stadio infilando Sommer di testa.

