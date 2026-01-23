L'Inter ha battuto il Pisa 6-2 a San Siro, consolidando la propria posizione in classifica con 52 punti, sei sopra il Milan. Dopo il fischio finale, sono emersi alcuni insulti rivolti a Sommer, mentre i nerazzurri continuano la loro corsa nel campionato. La partita ha evidenziato le differenze di rendimento tra le squadre, lasciando riflettere sugli aspetti ancora da migliorare.

L'Inter vince 6-2 con il Pisa a San Siro e vola a 52 punti, a +6 sul Milan, secondo, che domani giocherà con la Roma all'Olimpico. Un successo che è stato però meno scontato di quanto non racconti il rotondo punteggio finale con la squadra di Chivu che è stato costretta a rimontare dallo 0-2, nel primo tempo, con la doppietta di Moreo. Poi entra Dimarco dopo la mezz'ora, al posto di Luis Henrique, e la gara cambia con assist e gol del laterale, e con i nerazzurri che non danno più scampo al Pisa che resta ultimo a 14 punti. Chivu dopo appena 3 giorni dalla sconfitta subita dall'Arsenal in Champions si affida, infatti, alle rotazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter-Pisa: 6-2. Ma volano insulti su Sommer: dopo il fischio finale...

Inter Pisa: Tancredi Palmeri difende Sommer e punta il dito su Zielinski. La spiegazione del giornalistaTancredi Palmeri, noto giornalista, ha analizzato la partita tra Inter e Pisa, concentrandosi sul primo gol del Pisa.

Inter, Chivu a DAZN dopo il 6-2 al Pisa: «Errore di Sommer? La colpa è mia, vi spiego perché»Dopo la vittoria dell’Inter sul Pisa per 6-2, Cristian Chivu ha commentato l’incontro a DAZN.

Inter-Pisa 6-2: video, gol e highlightsInter pazza nell'anticipo della 22^ giornata: va sotto di due gol e poi ne rifila 6 al Pisa, allungando in testa alla classifica in attesa dei big match di domenica. Moreo segna con un gol dalla dista ... sport.sky.it

L'Inter resta pazza, col Pisa va sotto 0-2 ma poi dilaga e vince 6-2INTER-Pisa 6-2!! Gol di Henrikh Mkhitaryan! Dimarco batte l'angolo, Bisseck allunga la traiettoria del pallone e Mkhitaryan spinge di testa da 2 passi alle spalle di Scuffet. ansa.it

Chivu così sul mercato nel post partita di Inter-Pisa x.com

Serie A, inizio shock poi dilaga: l’Inter batte il Pisa a San Siro e torna a +6 sul Milan - facebook.com facebook