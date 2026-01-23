Inter nuovo volto in difesa | doppia cessione e incontro in sede | CM

L’Inter si sta preparando per la campagna di mercato estiva, con un focus particolare sul settore difensivo. La società valuta diverse opzioni, tra cui la possibilità di rinforzare la linea arretrata e di gestire alcune cessioni. Nel frattempo, si registra un interesse per Perisic, che desidera tornare a Milano. La situazione è in evoluzione, con incontri e trattative in corso per definire le strategie della squadra.

L’Inter lavora in proiezione del mercato estivo, specialmente per rinforzare il reparto difensivo della squadra di Chivu L’ Inter è attenta alle evoluzioni per Perisic, con il jolly croato che spinge per il ritorno a Milano. Il PSV Eindhoven però non apre per la cessione dell’esterno, ma in caso di eliminazione dalla Champions League la situazione potrebbe cambiare. La dirigenza dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Difficilmente l’Inter farà altro in questo mercato invernale, con la dirigenza già proiettata verso la finestra estiva dove potrebbero cambiare molte cose, specialmente nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, nuovo volto in difesa: doppia cessione e incontro in sede | CM Leggi anche: Chivu Inter, cambia volto alla difesa: Bisseck nuovo leader, Acerbi verso l’addio a fine stagione Doppia conferma su Guehi: niente Inter o Juve, va da Guardiola per una cifra folle | CMMarc Guehi non vestirà le maglie di Inter o Juventus, nonostante le voci di interesse. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Marianna, chi è il nuovo volto dello sport in tv che sta spopolando sui social; Villamagna, Palermo è il nuovo volto dell'attacco; Inter-Pisa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Il nuovo centravanti non è l'unico obiettivo della Juventus: cosa serve alla squadra di Spalletti sul mercato. Inter, nuovo volto in difesa: doppia cessione e incontro in sede | CMDue senatori lasceranno l'Inter a fine stagione: la dirigenza nerazzurra lavora per rinforzare il reparto difensivo ... calciomercato.it Qui #Pisa - #Gilardino ne convoca 24 per l' #Inter: riecco #Akinsanmiro, c'è il nuovo arrivato Felipe #Loyola x.com In serata è arrivato a #Milano #Jakirovic, il nuovo acquisto dell’#inter per l’#Under23. Pagato 2,5 milioni di euro più 2 di bonus, Jakirovic è un difensore croato classe 2008 in arrivo dalla #DinamoZagabria. Si allenerà anche con la prima squadra. #Calciomerc - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.