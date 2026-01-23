Inter nuova maglia contro il Pisa in onore di… Milano Cortina 2026

L’Inter presenta una nuova maglia in occasione della partita contro il Pisa, valida per la 22ª giornata di Serie A. Questo quarto kit della stagione è dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con protagonisti anche il tecnico Cristian Chivu e il vicepresidente Javier Zanetti, che nei prossimi giorni saranno tesserati come tedofori. La maglia rappresenta un omaggio agli eventi sportivi che si terranno in Italia tra pochi anni.

(Adnkronos) – Nuova maglia per l'Inter contro il Pisa. In occasione della 22esima giornata di Serie A, oggi, venerdì 23 gennaio, i nerazzurri indossano il quarto kit della loro stagione, dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che nei prossimi giorni vedranno come tedofori anche l'allenatore Cristian Chivu e il vicepresidente Javier Zanetti. La maglia, divisa tra nero e un blu acceso, con l'arancione a colorare le strisce laterali e lo sponsor, con dettagli a far intravedere la sagoma di una montagna. Per la prima volta nella storia Nike appare su una maglia da calcio con il logo Nike ACG, nell'incontro tra pallone e sport outdoor.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Quarta maglia Inter, svelato il nuovo kit ACG: un tributo a Milano-Cortina 2026 – FOTOÈ stata presentata la quarta maglia dell'Inter, il nuovo kit ACG ispirato alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

