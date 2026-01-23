Inter nuova maglia contro il Pisa in onore di… Milano Cortina 2026
(Adnkronos) – Nuova maglia per l'Inter contro il Pisa. In occasione della 22esima giornata di Serie A, oggi, venerdì 23 gennaio, i nerazzurri indossano il quarto kit della loro stagione, dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che nei prossimi giorni vedranno come tedofori anche l'allenatore Cristian Chivu e il vicepresidente Javier Zanetti. La maglia, divisa tra nero e un blu acceso, con l'arancione a colorare le strisce laterali e lo sponsor, con dettagli a far intravedere la sagoma di una montagna. Per la prima volta nella storia Nike appare su una maglia da calcio con il logo Nike ACG, nell'incontro tra pallone e sport outdoor.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Quarta maglia Inter, svelato il nuovo kit ACG: un tributo a Milano-Cortina 2026 – FOTOÈ stata presentata la quarta maglia dell'Inter, il nuovo kit ACG ispirato alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
