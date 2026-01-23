L'Inter affronta la notte come occasione per consolidare la propria posizione. Con numeri che testimoniano il suo comfort in situazioni di sfida, la squadra si prepara a un nuovo impegno. Chivu invita a mantenere concentrazione e determinazione, consapevole che ogni partita rappresenta un passo importante nel cammino stagionale. La squadra si affida alla propria solidità per affrontare al meglio questa occasione di crescita.

L’habitat naturale dell’ Inter, numeri alla mano, sembra essere quello delle sfide in cui ha il favore del pronostico. Ce l’ha stasera, andando in campo prima della concorrenza, da capoclassifica in A contro la penultima. Un Pisa che arriverà al Meazza da outsider, con un Loyola in più e certo non da sparring partner. A campi invertiti, la squadra di Chivu ha impiegato 69’ (il 30 novembre) per sbloccare la partita contro i toscani. La rete che cambiò la gara arrivò un minuto dopo l’ingresso in campo di Esposito, mentre stavolta il giovane centravanti dovrebbe partire al fianco di Lautaro. Qualche cambio rispetto all’impegno di martedì in Champions ci sarà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, la notte per dimenticare. Chivu chiama il nuovo allungo

Inter Arsenal: la notte di Luka Sucic, il nuovo regista di Chivu. Chivu catechizza il croatoInter-Arsenal si prepara a una serata importante, con Chivu che si impegna a valorizzare Luka Sucic come nuovo regista.

Inter Napoli, rammarico in casa nerazzurra! Allungo fallito ma Chivu può sorridere per un motivo. Il puntoL’Inter esce con rammarico dalla sfida contro il Napoli, dopo aver fallito l’allungo in classifica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: La notte di Esposito e una vittoria che parla di numeri: le stats di Inter-Lecce; È la notte di Pio Esposito! Inter batte Lecce 1-0 e allunga sul Napoli; Inter, notte speciale con l’Arsenal: le scelte e le parole di Chivu; Champions League, notte da brividi con Inter-Arsenal e il Napoli in trasferta a Copenaghen.

Inter, la notte per dimenticare. Chivu chiama il nuovo allungoC’è il Pisa (20.45) dopo il ko con l’Arsenal, Esposito con Lautaro. Portiere: idea Vicario oltre a ’Dibu’ Martinez ... sport.quotidiano.net

Inter, con l'Arsenal è la notte della verità. Chivu vuole il pass per gli ottaviDobbiamo essere efficienti e avere personalità nel capire i momenti della partita. Serve maturità e questo gruppo è cresciuto. tuttomercatoweb.com

GIOVEDÌ DEL CIELO E DELLA NOTTE “SE MI GUARDO INDIETRO VEDO IL FUTURO” La massima di Ciccio Graziani, un Gabriel non vale l’altro, l’intervallo per lo scudetto e il centrocampista della Stasi ASCOLTA ORA L'EPISODIO 17 bit.ly/4r63Ln x.com

#Calcio La juve vince, cadono Atalanta e Inter, notte fonda per il Napoli - facebook.com facebook