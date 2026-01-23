Inter Javier Zanetti al Corriere dello Sport | Chivu sa come si parla alla squadra I miei allenatori? Mou e Simoni

Il Corriere dello Sport ha intervistato Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, che ha condiviso riflessioni sui suoi inizi nel calcio, sul rapporto con la famiglia Moratti e sugli allenatori che hanno influenzato la sua carriera, tra cui Mou e Simoni. Zanetti ha anche commentato l’importanza di Chivu come leader nel gruppo, evidenziando la sua capacità di comunicare con la squadra. Un approfondimento che offre uno sguardo autentico sul percorso del simbolo nerazzurro.

Il Corriere dello Sport ha intervistato in esclusiva il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti. La bandiera nerazzurra ha parlato dei suoi inizi, del rapporto con la famiglia Moratti, degli allenatori che hanno segnato la sua carriera calcistica. Elogiando mister Chivu per come sa rapportarsi con la squadra.

