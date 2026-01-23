Inter addio Sommer? Rumors la mossa di Marotta | chi arriva tra i pali

L’Inter sta valutando le prossime mosse per la porta, una delle posizioni più strategiche del team. Con l’obiettivo di rafforzare la rosa, i rumors indicano possibili cambiamenti tra i pali. Marotta sta analizzando diverse opzioni per garantire stabilità e competitività alla squadra, segnando un possibile nuovo capitolo per la gestione delle porte nerazzurre.

L'Inter inizia a guardare oltre il presente per una delle caselle più delicate della squadra: la porta. L'estate prossima potrebbe segnare un passaggio di testimone importante, con Yann Sommer vicino alla scadenza contrattuale e il club già attivo per individuare un profilo affidabile a cui consegnare i pali nerazzurri. Tra le ipotesi che stanno prendendo forma, ce n'è una che porta lontano, fino all'Argentina. Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Emiliano "Dibu" Martinez. Il portiere campione del mondo, oggi 33enne, rappresenta un'opzione di grande esperienza internazionale, abituato a palcoscenici di altissimo livello e a gestire la pressione dei grandi appuntamenti.

