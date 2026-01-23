Intelligenza Artificiale la classifica dei lavori che più rischiano di scomparire

L’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale sta influenzando diversi settori lavorativi. Alcuni mestieri, come centralinista, archivista, impiegato amministrativo e cassiere, sono considerati più a rischio di scomparsa nei prossimi anni. Questa tendenza evidenzia l’importanza di monitorare i cambiamenti del mercato del lavoro e di valutare le opportunità di adattamento professionale in un contesto sempre più digitalizzato.

. Quali sono i lavori che più rischiano di scomparire nei prossimi anni a causa dell’avanzata dell’Intelligenza Artificiale? Tra quelli maggiormente esposti allo “tsunami digitale” ci sono il centralinista, l’archivista, l’impiegato amministrativo e il cassiere del supermercato. È quanto emerge dal rapporto “AI Shock Index” realizzato da Mia Academy, scuola di formazione professionale digitale, e dedicato appunto all’impatto dell’AI sul mondo del lavoro. Nello studio si precisa che “la trasformazione del lavoro in atto non è il risultato di un’unica tecnologia, ma dell’interazione simultanea di più fattori che stanno modificando in profondità processi, competenze e modelli organizzativi”. 🔗 Leggi su Tpi.it

Con l’intelligenza artificiale addio a 200mila posti di lavoro nelle banche. Lo tsunami in pochi anni: quali ruoli rischiano di piùL’adozione crescente dell’intelligenza artificiale sta trasformando il settore bancario europeo.

