Intelligenza artificiale e bilancio Arsac torna a riunirsi il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Calabria si riunirà martedì 27 gennaio 2026 alle ore 12, sotto la presidenza di Salvatore Cirillo. La seduta sarà dedicata a temi riguardanti l'intelligenza artificiale e il bilancio Arsac, offrendo un'occasione per approfondire questioni strategiche e prospettive future per la regione. Un incontro importante per analizzare gli aspetti economici e tecnologici che riguardano il territorio calabrese.

La seduta segna un nuovo passaggio nel percorso di piena operatività dell'Assemblea legislativa. In aula temi strategici per lo sviluppo e la modernizzazione della regione Sarà una seduta densa di contenuti e di prospettive future quella convocata dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, per martedì 27 gennaio 2026, alle ore 12.00, nell'Aula "Fortugno" di Palazzo Campanella. Un appuntamento che segna un nuovo passaggio nel percorso di piena operatività dell'Assemblea legislativa e che porta in Aula temi strategici per lo sviluppo e la modernizzazione della regione.

